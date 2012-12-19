ЗМІ: Зустріч у Кремлі відбудеться, коли Київ прийме російські умови

Вимога Кремля є категоричною - ціна газу буде знижена лише у випадку, якщо Україна прийме всі умови Росії, повідомляє газета “КоммерсантЪ-Украина”,посилаючись на свої джерела в Москві.

Джерело видання в Адміністрації Президента РФ розповіло, що деталі зустрічі трималися у таємниці - МЗС обох країн були фактично усунені від підготовки, весь діалог проводився на рівні адміністрацій президентів Росії і України.

При цьому, за словами співрозмовника, під час підготовки до візиту Президента Віктора Януковича Київ демонстрував готовність до підписання пакета документів, але у Москви залишалися сумніви з приводу готовності України виконувати узяті на себе зобов'язання.

«До вечора понеділка Київ продовжував переконувати нас переглянути нині існуючий газовий контракт, не даючи при цьому гарантій вступу до Митного союзу», - сказав співрозмовник газети і додав: «Ми ж позначали свою позицію: якщо не буде юридичних гарантій вступу, то мови про перегляд газових угод бути не може». За його даними, Україна пропонувала свій вступ до ЄврАзЕс з обіцянкою продовжити інтеграцію в МС після ліквідації всіх перешкод, зокрема конституційних обмежень, але цього Москві виявилося недостатньо.

У Кремлі стверджують, що ще вночі проти вівторка стала очевидною марність зустрічі, після чого сторони домовилися відмовитися від неї.

"Наша позиція у цьому питанні принципова. Тільки-но Україна буде готова прийняти російські умови, тоді і відбудеться зустріч", - резюмувало джерело газети, не уточнивши, чиїй позиції - українській або російській - відповідав пакет документів, підготовлених до підписання главами держав у рамках планованого візиту В.Януковича.

"Це (скасування учорашнього візиту) - узгоджена позиція як російської, так і української сторін... Буде потрібен певний час (для консультацій), після чого будуть узгоджені конкретні терміни (нового) візиту", - заявив учора помічник Президента Росії Юрій Ушаков.

Радник Президента РФ Сергій Глазьєв, який донедавна обіймав посаду відповідального секретаря МС, упевнений, що Україна буде вимушена повернутися до питання приєднання до створених Росією інтеграційних об'єднань. "З урахуванням того, що дефіцит платіжного балансу України становить понад 5 млрд доларів, а це створює загрозу для стабільності гривні, участь України у МС дозволить їй негайно стабілізувати свій фінансовий стан і забезпечити стабільність курсу національної валюти. Тобто для Києва це життєво важливе питання", - заявив російський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня робочий візит Президента України В.Януковича до Російської Федерації був перенесений.

Прес-служба Президента України нагадала, що темами зустрічі президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, у першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – повідомили у прес-службі.