Московський суд заарештував українського журналіста на 40 діб до екстрадиції
Учора увечері Дорогоміловський районний суд міста Москви заарештував кореспондента української газети «Славянские новости» Валентина Халецького на 40 діб для підготовки документів з екстрадиції до України.
Про це УНІАН повідомив представник захисту журналіста.
За його словами, цю постанову буде оспорено, оскільки постанову суду винесено по закінченню 48 годин після затримання В.Халецького. Крім того, у захисту викликає здивування той факт, що В.Халецького 13 серпня було подано у міжнародний розшук, проте весь цей час він не переховувався, а офіційно перебував у Москві, будучи зареєстрованим за місцем проживання і маючи акредитацію МЗС РФ, відвідував численні прес-конференції.
Зараз В.Халецький утримується в ізоляторі тимчасового утримання.
Водночас, у заяві шеф-редактора газети, голови Слов'янської партії Олександра Лузана йдеться, що журналіст є автором поширеної в інтернеті Хартії возз'єднання народу Росії, України і Білорусі. В.Халецький також виступав з ініціативою створення в майбутньому Конфедеративного міждержавного союзу трьох держав.
«Публікації В.Халецького викликали негативну реакцію ряду українських чиновників. Партія і колектив газети вважають подібні дії політичним тиском на журналіста з метою повернути його до України і в такий спосіб перешкодити здійсненню його ініціатив, оскільки він був дуже активним к Москві», - заявив О.Лузан.
Він підкреслив, що В.Халецький - громадський діяч, а не бізнесмен.
«Ми вимагаємо припинення політичних репресій і негайного звільнення журналіста», - заявив О.Лузан.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України повідомили, що правоохоронні органи України оголосили В.Халецького в розшук за скоєння у складі організованого злочинного угруповання шахрайських дій в особливо великих розмірах.
Як відзначили в УЗГ, В.Халецький, обіймаючи посаду голови кредитної спілки «Тринадцята зарплата», з 2009 по 2011 рік разом з п'ятьма іншими співробітниками цієї спілки шляхом шахрайства привласнив майже 13 млн грн, які належали вкладникам.
За даними управління, на даний час у рамках розслідування кримінальної справи задокументовано понад 250 фактів здійснення махінацій з грошима вкладників. Кримінальна справа стосовно членів угруповання була порушена за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. На майно фігурантів справи накладено арешт.