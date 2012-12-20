Добкін просить владу прирівняти інтернет-видання до газет

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента України, голови Верховної Ради, голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також до голови Національної спілки журналістів було ухвалене сьогодні, 20 грудня, на сесії облради за ініціативою голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.

Виступаючи перед депутатами, він зазначив, що звернутися з проханням прискорити внесення відповідних змін до українського законодавства з питань інформації та ЗМІ, зокрема, його спонукали стиль і характер повідомлень в інтернеті щодо жорстокого вбивства судді Фрунзенського районного суду міста Харкова Володимира Трофимова та членів його родини.

Сьогодні, наголосив губернатор, публікації в інтернет-виданнях і коментарі читачів до них нерідко розпалюють ворожнечу в суспільстві і пропагують насильство. Саме така тенденція, на його думку, яскраво простежується у висвітленні подій, пов’язаних з трагедією родини судді В.Трофимова.

На думку М.Добкіна, визнання інтернет-видань засобами масової інформації зробить їх відповідальними за опубліковану ними інформацію так само, як зараз відповідають за свої повідомлення радіо, телебачення та друковані видання.

«Йдеться про те, що відбувалося в інтернет-виданнях, які мають велику кількість читачів. Ті пропозиції та висловлювання, які лунають від анонімних авторів, що приховують своє ім’я під всілякими ніками, - це висловлювання людей, які свідомо чи несвідомо ведуть до розпалювання протистояння, пропаганди жорстокості та до низького знущання над пам'яттю загиблих людей», - сказав голова ОДА.

«Водночас, - зазначив він, - у Верховній Раді України вже давно знаходиться законопроект про те, щоб визнати інтернет засобом масової інформації, тоді б інтернет-спільноти жили за тими законами, які прописані друкованим органам, а неприйняття такого закону породжує повну безконтрольність».

Депутати підтримали ініціативу М.Добкіна звернутися до керівництва держави з проханням прискорити внесення змін до законодавства України «Про телебачення і радіомовлення», а також «Про інформацію» в частині визнання інтернет-видань засобами масової інформації.

"Як ЗМІ інтернет-видання не зможуть поширювати інформацію, яка порушує відповідні статті цих законів, а їхні власники будуть змушені нести відповідальність, у тому числі й кримінальну», - йдеться у зверненні депутатів Харківської облради.

Депутати також зазначили, що підтримують "звернення суддів Харківської області щодо проведення парламентських слухань з питання відповідальності власників інтернет-ресурсів за поширення жорстокості, заклики до вбивств і розпалювання ворожнечі на сторінках інтернет-видань".