Архітектори вважають, що Гостиний двір може бути лише пам'яткою архітектури 90-х

Про це віце-президент Національної спілки архітекторів України заявила на прес-конференції у четвер, повідомляє кореспондент УКРІНФОРМу.

«Нинішня будівля Гостиного двору на Контрактовій площі у Києві не має статусу пам'ятки архітектурної і культурної спадщини, а є лише пам'яткою архітектури 90-х років ХХ століття. Це стверджуємо тому, що на місці фактично майже зруйнованої будівлі Гостиного двору не можна було нічого реставрувати. Фундаменти мали глибину аж 20-25 сантиметрів, стіни розвалювалися, цегла - теж. Тож постало питання звести на місці напівзруйнованого Гостиного двору зовсім нову споруду з використанням матеріалів, виготовлюваних на той час", - зазначила Скорик.

Вона додала, що новозбудована споруда Гостиного двору стала ширшою на 5 метрів і збільшилася на 22 метри у довжину.

"Отже говорити про якусь аутотентику нинішнього Гостиного двору не можна. З наукової точки зору нинішня споруда Гостиного двору не є аутентичною. Однак, як іноді буває, новозбудований Гостиний двір був занесений у реєстр пам'яток без врахування міжнародних норм", - пояснила архітектор.

Нинішній Гостиний двір у Києві був наново збудований за новим проектом впродовж 1982-1990 рр. Кабінет Міністрів України 15 серпня 2011 року прийняв постанову «Про виключення будівлі Гостиного двору зі списку пам'ятників архітектури Української РСР, які перебувають під охороною держави».