Держдума РФ прийняла закон «імені Діми Яковлєва»

Законом, серед іншого, забороняється усиновлення російських дітей громадянами США.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідне рішення підтримали 420 російських депутатів, проти - 7, утримався - 1.

Передбачається, що норми законопроекту розповсюджуватимуться на громадян США, які порушили права росіян або причетні до скоєння злочинів стосовно громадян Росії.

Відповідно до документа, Росія зможе складати список громадян США, яким буде заборонено в'їзд на територію країни.

Крім того, документ містить норму, за якою робота організацій, якими управляють внесені до списку громадяни США, припинятиметься. Закон має набути чинності з 1 січня 2013 року

Як заявила сьогодні під час спілкування з журналістами заступник секретаря генеральної ради партії «Єдина Росія», перший заступник голови комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ольга Баталіна, після ухвалення Держдумою рішення про денонсацію угоди з США щодо усиновлення російських дітей, відповідне повідомлення дипломатичними каналами буде відправлено до Держдепартаменту. «Угода зі США з усиновлення діятиме ще впродовж одного року з цієї миті», - сказала депутат.

«Обговорювана сьогодні заява спрямована на розвиток національної системи усиновлення. Було б правильно і справедливо, якби діти, які народилися в Росії, виховувалися у нас, а вже після свого повноліття вирішували, де вони хочуть працювати і жити», - сказала О.Баталіна.

Російські парламентарії назвали свій закон «імені Діми Яковлєва» - в пам'ять дворічного російського хлопчика, який загинув у США через халатність батьків, які усиновили його.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Конгресу США 6 грудня ухвалив закон, що передбачає введення візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського в СІЗО.