У Держдуму РФ передали 100 тисяч підписів за скасування «закону Діми Яковлєва»

У п'ятницю Держдума в третьому читанні намір розглянути "закон Діми Яковлєва", який є відповіддю Росії на "акт Магнітського", прийнятий у США.

Підписи збиралися з 18 по 21 грудня, всього зібрано близько 100 200 підписів, повідомив РІА "Новости" у виданні.

Верифікацію підписів, за його словами, можна провести тільки за IP-адресами.

Він зазначив, що співробітники "Нової газети" вичистили всі підписи, які були підписані, очевидно, неіснуючими іменами.

За його словами, складно засвідчити ці підписи, однак це реальні люди, і депутати, і сенатори повинні врахувати думку цих людей.

Зібрані підписи роздруковані на аркушах і поміщені в дві коробки, на яких наклеєні логотипи "Нової газети". Кореспонденти принесли підписи рано вранці відразу після відкриття приймальні Держдуми. "Закон Діми Яковлєва" викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Прийнята у другому читанні поправка передбачає заборону на усиновлення російських дітей в США, закриття агентств з підбору дітей, а також денонсацію російсько-американської угоди про усиновлення неповнолітніх.