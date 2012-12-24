Екс-глава Фонду держмайна: За наступні два роки продадуть усе

Про це заявив колишній голова Фонду держмайна Олександр Бондар в інтерв’ю «Українському тижню».

«За наступні два роки буде продано все. Графік розпродажу залежить не від потреб держави, а від бажання олігархів – якби було навпаки, цьогоріч не постали б проблеми з економікою та наповненням держбюджету, на торги виставляли б більше об’єктів й за вищими цінами. За рахунок отриманих коштів влада без проблем погасила б усі свої соціальні зобов’язання», - відзначив Бондар.

За його словами, приватизацію стримує те, що коло допущених до неї обмежене трьома особами і в них недостатньо ресурсів.

«Їм нині за заниженими цінами продають тільки те, що вони здатні придбати. Думаєте, в СКМ Ріната Ахметова немає бажання скупити всі обленерго та всю генерацію? Звісно, є. Але купили досі лише те, на що було відкрито кредитну лінію. Тепер із кредиторами розрахуються через підвищення тарифів, і наступного року створять чергову. Якщо брати за галузями, то обленерго й генерація – вотчина СКМ; усі облгази та нафтохімія – групи Фірташа, «Нафтогаз України» – теж; частина Укрзалізниці й порти – спільний бізнес структур СКМ та «Сім’ї»; вугільна галузь – «Сім’ї», - відзначив екс-глава ФДМУ.