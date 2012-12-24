Янукович звільнив Богатирьову, Cаламатіна та Ставицького

Президент України Віктор Янукович звільнив ряд членів Кабінету міністрів

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Своїм рішенням Президент звільнив Раїсу Богатирьову з посади віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я України.

Також звільнено Дмитра Саламатіна з посади міністра оборони України та Михайла Кулиняка - з посади міністра культури України.

Президент України звільнив також Едуарда Ставицького з посади міністра екології і природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Е.Ставицький обіймав посаду міністра екології і природних ресурсів з 20 квітня поточного року.

Раніше Е.Ставицький очолював Державну службу геології і надр України.

Рішення прийнято у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів.