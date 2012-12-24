Янукович звільнив Богатирьову, Cаламатіна та Ставицького
Президент звільнив міністрів Богатирьову, Cаламатіна та Ставицького.
Президент України Віктор Янукович звільнив ряд членів Кабінету міністрів
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Своїм рішенням Президент звільнив Раїсу Богатирьову з посади віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я України.
Також звільнено Дмитра Саламатіна з посади міністра оборони України та Михайла Кулиняка - з посади міністра культури України.
Президент України звільнив також Едуарда Ставицького з посади міністра екології і природних ресурсів.
Як повідомляв УНІАН, Е.Ставицький обіймав посаду міністра екології і природних ресурсів з 20 квітня поточного року.
Раніше Е.Ставицький очолював Державну службу геології і надр України.
Рішення прийнято у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів.