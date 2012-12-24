Королевська стала міністром

Відповідний указ від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави.

*** Н.Королевська народилася 18 травня 1975 року у м. Красний Луч Луганської області. Заміжня, має двох синів.

У 1997 році закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету за спеціальністю «менеджер у виробничій сфері», у 2002-му - Донецьку державну академію управління.

У 1992-1993 роках працювала менеджером на підприємстві "Етко", в 1993-1998 роках - фінансовим директором компанії "Мета". Впродовж 1998-2001 років була комерційним директором "МЕТА Компані".

У 2001-2006 роках посіла посаду голови наглядової ради ВАТ "Луганськхолод".

За результатами загальнонаціональної програми "Людина року - 2004" Н.Королевська стала лауреатом у номінації "Лідер середнього бізнесу".

У 2003-2005 роках Н.Королевська увійшла до складу Ради підприємців України при Кабінеті міністрів як координатор Луганської регіональної комісії Ради підприємців України.

З 2003 року - виконавчий директор Асоціації товаровиробників Луганщини "МИ" (на громадських засадах).

З 2002 по 2006 рік Н.Королевська була депутатом Луганської облради, секретарем постійної комісії з питань промисловості, будівництва, ЖКГ і торгівлі. Була головою комісії з питань аналізу діяльності і пошуку шляхів оздоровлення холдингу "Донбасантрацит".

У 2006 році за списком Блоку Юлії Тимошенко була обрана до Верховної Ради V скликання. Працювала секретарем Комітету ВР з питань економічної політики.

У 2007 році також за списком БЮТ була обрана до Верховної Ради України VI скликання, в якій очолила Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

23 грудня 2011 року була обрана головою Української соціал-демократичної партії, яка на той момент входила до складу БЮТ.

14 березня 2012 року була виключена із фракції БЮТ через системне порушення фракційної дисципліни.

15 березня 2012 року рада БЮТ через "відхід керівництва УСДП та, зокрема, Наталії Королевської, від політичних та ідеологічних засад, на яких створювався БЮТ та функціонує опозиція", а також через "…співпрацю цієї партії з Адміністрацією Президента та правлячим режимом" виключила Українську соціал-демократичну партію зі складу БЮТ.

22 березня УСДП була перейменована на Партію Наталії Королевської "Україна - Вперед!". Партія брала участь у парламентських виборах 28 жовтня, але не набрала 5% підтримки виборців, необхідних для проходження у Верховну Раду.