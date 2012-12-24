Завтра Янукович подякує Господу, що 2012 рік закінчився

19:34, 24 грудня 2012
Політика
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У вівторок, 25 грудня, Президент України Віктор Янукович візьме участь у Подячному молебні з нагоди завершення 2012 року.

Янукович візьме участь в

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Захід відбудеться у Києві на Володимирській гірці.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента сьогодні до 19.30 за телефонами: 255-71-77, 255-63-18, 255-64-50.

Представники ЗМІ запрошуються на 9.15. Вхід з боку вулиці Трьохсвятительської.

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