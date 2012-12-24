ЗМІ: Посол Грузії в Україні залишає свою посаду

21:10, 24 грудня 2012
Політика
1156 0

Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе залишає свою посаду.

Катамадзе вже підбив підсумки року

Як пише Грузія Online з посиланням на FtontNews, про це він заявив сьогодні під час виступу на заході асоціації грузин України "Іберієлі".

Г.Катамадзе звернувся до громадськості і підбив підсумки року, що минає. Він назвав проведені 1 жовтня вибори перемогою демократії і відзначив, що востаннє зустрічається з представниками діаспори у ранзі посла.

Г.Катамадзе було призначено Послом Грузії в Україні 1 січня 2009 року. Новий посол змінить Г.Катамадзе вже наступного року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter