На Хмельниччині вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола (фото)

Як сказано в повідомленні прес-служби облдержадміністрації, “В’ячеслав Чорновіл був найавторитетнішим політичним діячем нашої держави. Він був шанованим і в цілому світі. Належав до надзвичайно багатогранного й талановитого покоління шістдесятників”.

Як зазначив голова облорганізації Народного руху України Ігор Клюс, “хоча В.Чорновіл і не став у 1991 році Президентом України, проте він став справжнім народним героєм”.

Довідка УНІАН. 24 грудня В’ячеславу Чорноволу виповнилося б 75 років.