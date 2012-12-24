На Хмельниччині вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола (фото)
23:53, 24 грудня 2012Політика
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На Хмельниччині керівництво обласної та міської рад і облдержадміністрації вшанували пам’ять засновника Народного Руху України, Героя України В’ячеслава Чорновола, поклавши квіти до його пам’ятника.
Пам`ятник Вячеславу Чорноволу в Хмельницькому (збільшити)
Як сказано в повідомленні прес-служби облдержадміністрації, “В’ячеслав Чорновіл був найавторитетнішим політичним діячем нашої держави. Він був шанованим і в цілому світі. Належав до надзвичайно багатогранного й талановитого покоління шістдесятників”.
Як зазначив голова облорганізації Народного руху України Ігор Клюс, “хоча В.Чорновіл і не став у 1991 році Президентом України, проте він став справжнім народним героєм”.
Довідка УНІАН. 24 грудня В’ячеславу Чорноволу виповнилося б 75 років.
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