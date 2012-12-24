Колесніков вибачився перед пасажирами Hyundai

Про це повідомив колишній віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури Борис Колесніков виданню «Комсомольская правда в Украине».

«Hyundai - світова компанія, зараз вони кинули всі сили на виправлення ситуації. Пройде максимум два-три тижні, поки південнокорейські фахівці і працівники нашої залізниці усунуть всі недоліки», - сказав він.

Б.Колесніков також приніс вибачення пасажирам, які постраждали від несправностей цих поїздів.

«Користуючись можливістю, хочу вибачитися перед всіма пасажирами, які постраждали, запізнилися через поломки швидкісних поїздів. Хоча залізниця компенсувала фінансові втрати за квитки, пасажирам від цього не легше», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що він «пропонував протестувати поїзди під час перегону з Південної Кореї до України».

«Можна було не везти їх пароплавом до Одеси, а прогнати по Транссибу, це було б випробуванням для них і всі ці болячки вилізли б. Але це з нас відповідальності не знімає і залишається лише вибачитися», - сказав екс-міністр інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня компанія Hyundai принесла вибачення за завдані українським пасажирам незручності при користуванні швидкісними електропоїздами власного виробництва і повідомила про початок робіт з ліквідації несправностей, які в першу чергу пов'язані зі складними зимовими погодними умовами.

Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і впродовж 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту та експлуатації.

В даний час, згідно з умовами контракту, в Україні працюють дев'ять корейських фахівців компанії Hyundai Rotem.

Всі вони працюють на технічній пасажирській станції «Дарниця», проте за необхідності відправляються до Харкова, Донецька чи Львова.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.