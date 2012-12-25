Прокуратура зобов'язала міліцію охороняти Гостинний двір

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури столиці.

Як зазначається в повідомленні, за даними Подільського райуправління міліції, упродовж останніх декількох днів до них надійшло 14 заяв як від активістів громадської організації, котрі виступають проти забудови, так і від представників організації, яка проводить реставраційні роботи в Гостинному дворі.

У поданні прокуратура вимагає забезпечити громадський порядок та не допустити можливих конфліктних ситуацій на території Гостинного двору.

Як повідомлялося, у Києві відновилося протистояння забудовників і активістів, які виступають проти реконструкції Гостинного двору.

За словами захисників будівлі, вночі 19 грудня в Гостинний двір увірвалися невідомі і виштовхали частину активістів, які перебували всередині, на вулицю. Крім того, противники реконструкції будівлі заявили, що нападники застосували сльозогінний газ.

За словами потерпілих, міліція не вжила жодних дій щодо нападників.

У свою чергу директор «Укрреставрації» Дмитро Ярич 20 грудня заявив, що підприємство має дозвільні документи на реконструкцію Гостинного двору, а також уточнив, що жодних прибудов до будівлі не буде.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

Також є рішення Київради від 20 вересня ц.р., згідно з яким депутати передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4, на якій розташований Гостинний двір, для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити в Гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати київські активісти розпочали акцію протесту. Створення чергового торгового центру, тим більше в історичній будівлі, кияни вважають недоцільним.