«Свободівець» вважає: опозиція продемонструвала, що в ПР немає більшості

Опозиція не голосувала за зняття депутатських повноважень з Ігоря Прасолова, якого призначено міністром економіки, для того, аби продемонструвати суспільству, що на сьогодні Партія Регіонів не має більшості голосів у парламенті. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Свобода» Ігор Мірошниченко.

«Я був на одному радіоефірі разом із диригентом Партії регіонів паном Чечетовим, і він там заявив, що у Партії регіонів запас міцності 250 – 300 голосів. Так от ми побачили цей запас міцності – у Партії регіонів не має більшості», - заявив Мірошниченко.