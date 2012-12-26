«Свободівець» вважає: опозиція продемонструвала, що в ПР немає більшості
08:37, 26 грудня 2012Політика
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Мірошниченко пояснив, що опозиція вирішила продемонструвати відсутність "запасу міцності" в ПР.
Ігор Мірошниченко коментує голосування у ВР
Опозиція не голосувала за зняття депутатських повноважень з Ігоря Прасолова, якого призначено міністром економіки, для того, аби продемонструвати суспільству, що на сьогодні Партія Регіонів не має більшості голосів у парламенті. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Свобода» Ігор Мірошниченко.
«Я був на одному радіоефірі разом із диригентом Партії регіонів паном Чечетовим, і він там заявив, що у Партії регіонів запас міцності 250 – 300 голосів. Так от ми побачили цей запас міцності – у Партії регіонів не має більшості», - заявив Мірошниченко.
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