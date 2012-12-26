Попов божиться, що боргів по зарплаті у Києві немає

Голова КМДА Олександр Попов запевняє уряд, що боргів по зарплаті у Києві немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів. серед іншого заслухав доповідь голови КМДА щодо виплати заробітних плат у Києві.

О.Попов прозвітував, що станом на 20 грудня заборгованості у Києві немає.