Попов божиться, що боргів по зарплаті у Києві немає

14:40, 26 грудня 2012
Політика
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Голова КМДА запевняє уряд, що боргів по зарплаті у Києві немає.

Олександр Попов

Голова КМДА Олександр Попов запевняє уряд, що боргів по зарплаті у Києві немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів. серед іншого заслухав доповідь голови КМДА щодо виплати заробітних плат у Києві.

О.Попов прозвітував, що станом на 20 грудня заборгованості у Києві немає.

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