Новий лідер НРУ не вірить, що Тарасюка кличуть у заступники Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Куйбіда сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Коли підеш на ринок, там багато інформації наслухаєшся. Правда, не завше вона відповідає дійсності. Я чув, що скоро Різдво, і я цій інформації довіряю. А є багато інформації, яку не сприймаєш, знаючи більше чи то про обставини, чи то про людей» - сказав В.Куйбіда.

За його словами, аби стати заступником голови іншої партії, потрібно вийти із попередньої і стати членом цієї іншої партії. «І так сприйматися в іншій партії, щоб тобі одразу запропонували аж рівень заступника. Це феноменальний мав би бути чоловік, як і феноменальна партія», - відзначив голова НРУ.

Також В.Куйбіда зауважив, що зазвичай партія в першу чергу дбає про власні кадри і готує їх, аби вони могли підніматися «партійними щаблями».

«Тому я до цього ставлюся дуже скептично назагал», - сказав В.Куйбіда і додав, що днями сам Б.Тарасюк говорив йому про «дивну інформацію на сайтах», яку збирається спростувати.

Як повідомляв УНІАН, газета «КоммерсантЪ - Украина» (№ 207 від 17 грудня) написала, що Б.Тарасюк може стати заступником голови партії «Батьківщина». Джерела газети в НРУ стверджують, що незадовго до з`їзду Б.Тарасюку було запропоновано цю посаду, і він нібито прийняв цю пропозицію.

У ”Батьківщині” заявили, що допускають таку можливість. ”Я не виключаю цього варіанту, і, можливо, Борис Тарасюк буде заступником голови партії”, - сказав заступник голови фракції ”Батьківщина” Сергій Пашинський.

15 грудня НРУ на безальтернативній основі обрав своїм головою колишнього міністра регіонального розвитку і будівництва В.Куйбіду. Його попередник, народний депутат Б.Тарасюк несподівано для делегатів з`їзду партії відмовився від участі у виборах голови НРУ.