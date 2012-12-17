ЗМІ: Тарасюк може стати заступником Тимошенко

Про це пише газета «КоммерсантЪ - Украина» (№ 207 від 17 грудня).

Джерела газети в НРУ стверджують, що незадовго до з'їзду Б.Тарасюку було запропоновано посаду заступника голови партії "Батьківщина", і він нібито прийняв цю пропозицію.

У "Батьківщині" заявили, що допускають таку можливість. "Я не виключаю цього варіанту, і, можливо, Борис Тарасюк буде заступником голови партії", - сказав заступник голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Сергій Пашинський.

У суботу, 15 грудня, НРУ на безальтернативній основі обрав своїм головою колишнього міністра регіонального розвитку і будівництва Василя Куйбіду. Його попередник на посту голови НРУ, народний депутат Б.Тарасюк несподівано для делегатів з'їзду відмовився від участі у виборах голови партії.