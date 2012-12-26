Міліція обіцяє охороняти Гостинний двір цілодобово

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

На даний час всі повідомлення від активістів громадських організацій, які виступають на захист Гостинного двору, та представників забудовника, що надійшли до Подільського управління міліції, зареєстровано та внесено до журналу єдиного обліку районного управління.

Інформація перевіряється, з’ясовуються всі обставини та встановлюються свідки подій, поінформували в міліції.

Як повідомлялося, членами громадської організації “Збережи старий Київ” з травня 2012 року проводиться на Контрактовій площі безстрокова акція на захист Гостинного двору. З іншого боку, представником публічного акціонерного товариства «Укрреставрація» здійснюються заходи з проведення на об’єкті реставраційних робіт.

Як заявляють у міліції, наразі встановлено, що дирекція «Укрреставрації» має всі необхідні документи та дозволи для проведення робіт з внутрішньої реконструкції будівлі та договір з охоронною структурою.

У свою чергу прокуратура Києва 25 грудня внесла подання керівнику столичної міліції з вимогою невідкладно вжити належних заходів із забезпечення охорони громадського порядку на території Гостинного двору.

Як зазначається в повідомленні, за даними Подільського райуправління міліції, упродовж останніх декількох днів до них надійшло 14 заяв як від активістів громадської організації, котрі виступають проти забудови, так і від представників організації, яка проводить реставраційні роботи в Гостинному дворі.

У поданні прокуратура вимагає не допустити можливих конфліктних ситуацій на території Гостинного двору.