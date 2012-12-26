На Ар'єва напав охоронець з вогнегасником

Про це повідомляє прес-служба київської міліції, пише Українська правда.

"Сьогодні о 12.15 до Святошинського райуправління міліції надійшов виклик про те, що у гуртожитку на проспекті Перемоги, 118 охоронець гуртожитку напав з вогнегасником на народного депутата України", - сказано у повідомленні.

За даними прес-служби, "на місце події одразу виїхало керівництво Святошинського райуправління міліції, слідчо-оперативна група".

"Правоохоронцями було з’ясовано, що Ар’єв разом із місцевими мешканцями, які звернулися до народного депутата про допомогу, намагався зайти до одного із гуртожитків у Святошинському районі столиці. Охоронці гуртожитку не пропустили людей на територію гуртожитку та оббризкали усіх людей з вогнегасника", - сказано у повідомленні.

Зараз двох охоронців гуртожитку затримали і доставили до Святошинського райуправління міліції для надання пояснень.

За даними міліції, порушено кримінальне впровадження за ч.1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Ар'єв у своєму Facebook написав, що намагався зайти на територію гуртожитку з людьми, "яких незаконно звідти викинули".

"В результаті охоронці обризкали усіх вогнегасником. Викликали міліцію. Приїхала міліція - їй теж дісталося", - написав він.