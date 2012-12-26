Мінкульт витратить 30 мільйонів на Новий рік та Різдво

Про це повідомив сьогодні перший заступник міністра культури Юрій Богуцький під час брифінгу в Будинку уряду, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, за його словами, у рамках святкування країною Нового 2013 року та Різдва Христового у містах Києві, Севастополі та усіх регіонах України передбачено проведення понад 600 тис. культурно-мистецьких заходів, на які буде витрачено понад 30 млн грн.

«Заходи почали проводити з 19 грудня і вони триватимуть до завершення шкільних канікул. Взагалі у святкуванні братимуть участь до 42 тис. закладів культури і мистецтв, починаючи від клубів і аж до великих театрів. У заходах задіяно близько 70 тис. професійних діячів культури і близько 1 млн. аматорів. Усього в Україні буде проведено понад 600 тис. заходів. Це і концерти, вистави, новорічні вистави за спеціальними сценаріями, на яких ми очікуємо близько 15 млн громадян різних категорій. На заходи, які проводить безпосередньо Міністерство культури (в Києві і поза його межами), понад 3 млн грн виділило міністерство, плюс з обласних бюджетів – понад 30 млн», - розповів Ю.Богуцький.

Він також звернув увагу, що, окрім заходів, які проводить Мінкультури, є заходи відомчі, шкільні, студентські, різних організацій та релігійних установ. За словами посадовця, орієнтовну цифру вуличних заходів визначити важко, так само як і кількість учасників - більш точні дані можна буде назвати лише після проведення заходів.