Мінкульт витратить 30 мільйонів на Новий рік та Різдво

18:45, 26 грудня 2012
Політика
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В Україні на святкові заходи з нагоди Нового року та Різдва Христового буде витрачено понад 30 млн грн бюджетних коштів.

Юрій Богуцький озвучив новорічний кошторис

Про це повідомив сьогодні перший заступник міністра культури Юрій Богуцький під час брифінгу в Будинку уряду, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, за його словами, у рамках святкування країною Нового 2013 року та Різдва Христового у містах Києві, Севастополі та усіх регіонах України передбачено проведення понад 600 тис. культурно-мистецьких заходів, на які буде витрачено понад 30 млн грн.

«Заходи почали проводити з 19 грудня і вони триватимуть до завершення шкільних канікул. Взагалі у святкуванні братимуть участь до 42 тис. закладів культури і мистецтв, починаючи від клубів і аж до великих театрів. У заходах задіяно близько 70 тис. професійних діячів культури і близько 1 млн. аматорів. Усього в Україні буде проведено понад 600 тис. заходів. Це і концерти, вистави, новорічні вистави за спеціальними сценаріями, на яких ми очікуємо близько 15 млн громадян різних категорій. На заходи, які проводить безпосередньо Міністерство культури (в Києві і поза його межами), понад 3 млн грн виділило міністерство, плюс з обласних бюджетів – понад 30 млн», - розповів Ю.Богуцький.

Він також звернув увагу, що, окрім заходів, які проводить Мінкультури, є заходи відомчі, шкільні, студентські, різних організацій та релігійних установ. За словами посадовця, орієнтовну цифру вуличних заходів визначити важко, так само як і кількість учасників - більш точні дані можна буде назвати лише після проведення заходів.

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