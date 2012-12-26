У СБУ запевняють, що Мельниченко вже прочитав 17 томів справи

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«26 грудня ц.р. М.Мельниченко та його захисник завершили ознайомлення з матеріалами досудового розслідування», - зазначається в повідомленні.

У цей же день обвинувальний акт направлений для затвердження до Генеральної прокуратури України та направлення до суду, додали в СБУ.

Як повідомлялося, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідувало кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук.

24 жовтня ц.р. на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва М.Мельниченко був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль».

26 жовтня Шевченківським районним судом Києва М.Мельниченку змінено запобіжний захід у вигляді взяття під варту на заставу.

У грудні СБУ завершило розслідування кримінальної справи проти М.Мельниченка.

20 грудня екс-майор та його адвокат розпочали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка налічує 17 томів.

Разом з тим адвокат М.Мельниченка Микола Неділько зазначив, що слідство прибрало із обвинувачення, яке висунуто М.Мельниченку, статтю 358 (підробка документів), залишивши таким чином інкриміновані раніше ”перевищення влади або службових повноважень” та ”розголошення державної таємниці”.