Генпрокуратура зажадала, щоб Мельниченко відкрив свої карти ще до суду

Про це УНІАН повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

За його словами, починаючи з вчорашнього дня, він та М.Мельниченко розпочали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка налічує 17 томів.

М.Неділько зазначив, що слідство прибрало із обвинувачення, яке висунуто М.Мельниченку, статтю 358 (підробка документів), залишивши таким чином інкриміновані раніше "перевищення влади або службових повноважень" та "розголошення державної таємниці".

Водночас адвокат зазначив, що 19 грудня йому та його підзахисному із Генеральної прокуратури надійшов лист, в якому зазначається, що, "зважаючи на те, що докази, зібрані під час досудового слідства, є достатніми для складання обвинувального акта, слідчому доручено виконати вимоги ч.ч.1-3 ст.290 Кримінально-процесуального кодексу України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження".

Водночас, як зауважив М.Неділько, у документі наголошується, що відповідно до частини 6 цієї ж статті КПК, Генпрокуратура просить його та М.Мельниченка "надати доступ до будь-яких речових доказів або їх частин, документів або копій з них, що містять відомості, які сторона захисту має намір використати як докази в суді".

Коментуючи цю вимогу КПК, адвокат зауважив, що "якщо раніше захист міг в суді використати несподівані для сторони обвинувачення ходи, то, виходячи з українських реалій, розкриття захистом доказів, які вказуватимуть на невинуватість обвинуваченого, надає змогу прокуророві використати отримані матеріали на свою користь".

М.Неділько також наголосив, що "в основу обвинувачення Мельниченку, як не дивно, покладені записи, зроблені ним у кабінеті Леоніда Кучми, його свідчення, які він надавав у справі викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе, свідчення Кучми, свідчення Литвина, Деркача та інших колишніх і нинішніх державних діячів".

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року Печерський райсуд Києва скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава Піскуна від 1 березня 2005 року, якою була закрита кримінальна справа проти колишнього охоронця екс-президента України Леоніда Кучми Миколи Мельниченка.

Відповідне рішення оголосив суддя Р.Кірєєв, задовольнивши таким чином скаргу адвокатів Л.Кучми щодо неправомірності закриття кримінальної справи щодо М.Мельниченка.

Як зазначається в рішенні суду, справа була закриття без всебічного дослідження обставин, зокрема, у ній не було допитано М.Мельниченка, а також невмотивованим і передчасним є посилання на те, що записи в кабінеті Л.Кучми він робив в стані крайньої необхідності.

Виходячи з цього, суд дійшов висновку про необґрунтованість висновків прокурорів при прийнятті рішення щодо закриття справи.

У зв’язку з чим «постанова підлягає скасуванню і направленню до генпрокурора для відновлення слідства».