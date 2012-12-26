Яворівський просить ВР вимагати від Януковича звільнити Табачника

Народний депутат України Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”) зареєстрував у Верховній Раді проект постанови “Про звернення до Президента України Віктора Януковича з пропозицією про звільнення з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника”.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У проекті постанови пропонується Верховній Раді схвалити та направити дане звернення до Президента.

У зверненні зазначається, що “Дмитро Табачник, перебуваючи на посаді міністра освіти і науки, молоді та спорту України в попередньому уряді, розгорнув широкий наступ на українську освіту, знищуючи в ній все прогресивне, новаторське і українське”, “неодноразово робив заяви, що принижують честь і гідність українців, ставлять під сумнів територіальну цілісність України та єдність українського народу”.

Також у зверненні йдеться, що під керівництвом Д.Табачника відбувся “практично повний провал державної політики в галузі освіти”. Серед найбільш резонансних ознак “цього провалу” називається: ліквідація сектору рідної мови як структурного підрозділу міністерства; скасування іспитів з української мови при вступі до аспірантури та для здобуття ступеня кандидата наук; вкрай неефективне використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю підручників та навчальних посібників, яке призвело фактично до зриву кампанії по друку шкільних підручників у 2010 та 2011 роках, внаслідок чого десятки тисяч учнів довгий час не могли отримати відповідні підручники з багатьох предметів; численні корупційні скандали навколо діяльності керівництва міністерства і особисто міністра; необґрунтовані виступи про необхідність підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах; цілеспрямовані дії з метою закриття сільських шкіл; нав’язування додаткових платних послуг у навчальних закладах.

В зверненні зазначається, що “міністром були звільнені ректори багатьох вищих навчальних закладів, які не підтримували антиукраїнську ідеологію Дмитра Табачника”.

Крім того, сказано, що “вперше у 2010 році - тоді ще Міністерство освіти і науки – змінило правила вступу до ВНЗ на початку вступної кампанії, що спричинило хаос серед абітурієнтів та безпрецедентні черги у приймальних комісіях. Через непрофесійність дій міністра освіти Д.Табачника держава втратила близько 10 млн грн у зв’язку з неявкою вступників на тестування. Рекордна неявка була спричинена тим, що абітурієнти, які вже зареєструвалися на тестування, раптово отримали можливість не складати його завдяки новим правилам вступу”.

Також зазначається, що “одночасно з колапсом вступної кампанії до ВНЗ Міністерство освіти і науки організувало колапс у школах. Зміна кількості років навчання з 12-ти на 11-ти – змінила весь освітній курс країни (адже 12-річна система освіти була кроком наближення до європейських стандартів)”.

В зверненні наголошується, що перебування такої людини на посаді міністра, а тим більше на посаді керівника міністерства, метою діяльності якого є виховання майбутніх поколінь українців і розвиток вітчизняної науки, дискредитує Кабінет міністрів, Верховну Раду та Українську державу в цілому, а також завдає істотної шкоди розвитку освіти й науки в Україні”.

“Зважаючи на вищевикладене, Верховна Рада України висловлює незадовільну оцінку роботи Д.Табачника у попередньому уряді та свою позицію щодо неприпустимості обіймання високої посади міністра України особою, яка відкрито пропагує антиукраїнські погляди, та виступає з вимогою звільнити з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.Табачника“, - сказано в зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович знову призначив Д.Табачника міністром освіти і науки, молоді та спорту України.

25 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата Д.Табачника у зв’язку з цим призначенням.