Табачник назвав учасників акції протесту «жалюгідною купкою»

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник назвав "жалюгідною купкою" учасників акції протесту проти його перепризначення на посаду міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Табачник заявив сьогодні журналістам, коментуючи акцію протесту активістів ВО "Свобода" біля Адміністрації Президента.

"Я бачив цю жалюгідну купку з кількох десятків людей. Ми - вільна країна. Там кілька десятків протестувало", - сказав Д.Табачник.

Він також зазначив, що вчора отримав понад 200 телеграм з привітаннями з нагоди його перепризначення міністром.

"Я не хочу робити рекламу протестувальникам, але ці люди хочуть всіх, як в тоталітарному суспільстві, привчити говорити, мислити й чинити лише як подобається їм. Вони страшні люди, бо сповідують тоталітарну ідеологію, ідеологію однодумства, одних стандартів", - наголосив Д.Табачник.

За словами міністра, він не є переможцем конкурсу краси, щоб усім подобатись.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович перепризначив Д.Табачника міністром освіти і науки, молоді та спорту.