Соціологи випробовують Королевську новим рейтингом
За оцінками експертів, опитаних Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, найменш успішним політиком 2012 року була названа Н.Королевська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві дані опитування експертів, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва 19-25 грудня 2012 року.
У рамках опитування “Рік 2012 в оцінках експертів” було опитано 50 експертів.
За оцінками експертів, найменш успішним політиком 2012 року була названа Н.Королевська - 23 згадки (експертам пропонувалося назвати не більше трьох прізвищ).
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На другому місці серед найменш успішних політиків В.Янукович (20 згадок), далі — М.Азаров (11 згадок), С.Тігіпко (10 згадок), голова Верховної Ради 6-го скликання Володимир Литвин (9 згадок), В.Ющенко (9 згадок), А.Яценюк (7 згадок), Ю.Тимошенко (5 згадок), колишній перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський (4), екс-міністр інфраструктури Борис Колесніков (2) і голова КМДА Олександр Попов (також 2 згадки).
Переважна більшість експертів (40) назвали голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока найуспішнішим політиком року, 33 експерти згадали В.Кличка, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - М.Азарова, по 2 експерти вважають найуспішнішими політиками голову ВР 7-го скликання Володимира Рибака, Ю.Тимошенко, П.Порошенка.