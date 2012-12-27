Соціологи випробовують Королевську новим рейтингом

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві дані опитування експертів, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва 19-25 грудня 2012 року.

У рамках опитування “Рік 2012 в оцінках експертів” було опитано 50 експертів.

За оцінками експертів, найменш успішним політиком 2012 року була названа Н.Королевська - 23 згадки (експертам пропонувалося назвати не більше трьох прізвищ).

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На другому місці серед найменш успішних політиків В.Янукович (20 згадок), далі — М.Азаров (11 згадок), С.Тігіпко (10 згадок), голова Верховної Ради 6-го скликання Володимир Литвин (9 згадок), В.Ющенко (9 згадок), А.Яценюк (7 згадок), Ю.Тимошенко (5 згадок), колишній перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський (4), екс-міністр інфраструктури Борис Колесніков (2) і голова КМДА Олександр Попов (також 2 згадки).

Переважна більшість експертів (40) назвали голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока найуспішнішим політиком року, 33 експерти згадали В.Кличка, 10 - А.Яценюка, 6 - В.Януковича, 4 - М.Азарова, по 2 експерти вважають найуспішнішими політиками голову ВР 7-го скликання Володимира Рибака, Ю.Тимошенко, П.Порошенка.