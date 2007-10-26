У Білій Церкві оголошено надзвичайний стан

У Білій Церкві Київської області оголошено надзвичайний стан у зв`язку з відсутністю теплозабезпечення в найбільшому житловому масиві, де проживає близько 40 тисяч людей, працюють 10 дитячих садочків і п’ять шкіл.

Про це УНІАН повідомив заступник міського голови Білої Церкви Василь САВЧУК.

«Опалювання масиву Леваневського забезпечує ТЕЦ, яка є приватною структурою. І тут є проблеми, оскільки ДК «Газ України» хоче укладати договори про поставки газу напряму з ТЕЦ, вважаючи непрозорою існуючу систему укладення договорів з комунальним підприємством «Білоцерківтепломережа», яке у свою чергу постачає ліміт газу на ТЕЦ», - сказав В.САВЧУК.

За його словами, решта 70% житлового фонду міста вже підключено до теплозабезпечення. «Ми провели надзвичайне засідання міської ради у зв`язку з цією ситуацією, запрошували на засідання прокурора міста, вимагали від керівництва ТЕЦ виконати свої зобов`язання, але вони не реагують», – додав заступник міського голови.

В.САВЧУК також повідомив, що місцева влада звернулася до Генеральної прокуратури України. «Закон про теплозабезпечення передбачає, що природні монополії, незалежно від форм власності, повинні виконувати свої зобов`язання з надання послуг населенню. Тому зараз потрібно підключати правоохоронні органи. Ми вже звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням підключитися до з`ясування причин зриву опалювального сезону», – зазначив він.