Янукович придумав Грищенку повноваження
18:05, 28 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович визначив сфери, якими опікуватиметься віце-прем`єр-міністр Костянтин Грищенко.
Янукович доручив Грищенку опікуватись питаннями культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров`я
Відповідний указ від 28 грудня 2012 року розміщено на сайті глави держави.
Відповідно до рішення глави держави, К.Грищенко займатиметься сферами культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров`я.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент звільнив К.Грищенка з посади міністра закордонних справ і призначив його віце-прем`єр-міністром.
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