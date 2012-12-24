Янукович розповів, чим займатиметься Грищенко на новій посаді
18:17, 24 грудня 2012Політика
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Екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко на посаді віце-прем’єр-міністра займатиметься гуманітарними питаннями.
Грищенку Янукович віддав гуманітарні питання
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович представляючи К.Грищенка на посаді віце-прем’єр-міністра у Міністерстві закордонних справ України.
«Я хотів би представити віце-прем’єр-міністра Костянтина Івановича Грищенка, який буде займатися гуманітарними питаннями. І сподіваюсь, що він опанує цю нову посаду і буде достойно представляти обличчя зовнішньополітичного відомства нашої країни в уряді. Це дуже відповідальна посада, і я вірю в те, що Костянтин Іванович буде ефективно працювати», - сказав В.Янукович.
«Ми мали з ним розмову на цю тему, і так як я відчув, він вірить у свій успіх», - додав Президент.
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