Янукович розповів, чим займатиметься Грищенко на новій посаді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович представляючи К.Грищенка на посаді віце-прем’єр-міністра у Міністерстві закордонних справ України.

«Я хотів би представити віце-прем’єр-міністра Костянтина Івановича Грищенка, який буде займатися гуманітарними питаннями. І сподіваюсь, що він опанує цю нову посаду і буде достойно представляти обличчя зовнішньополітичного відомства нашої країни в уряді. Це дуже відповідальна посада, і я вірю в те, що Костянтин Іванович буде ефективно працювати», - сказав В.Янукович.

«Ми мали з ним розмову на цю тему, і так як я відчув, він вірить у свій успіх», - додав Президент.