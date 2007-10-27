Янукович хоче, щоб люди були впевнені у ПР

Прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає своїх однопартійців активізувати роботу по проведенню референдуму щодо статусу російської мови та вступу України до НАТО.

Про це йдеться у його статті у тижневику “Дзеркало тижня” № 40 (27 жовтня - 2 листопада), присвяченій 10-річчю Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що обіцянки, які Партія регіонів дала мільйонам співвітчизників, мають бути виконані за будь-яких обставин. “Люди мають бути впевнені в нас, байдуже, у якості кого перебуває нині Партія регіонів - влади чи опозиції. З огляду на це ми маємо обов’язково провести референдум, що обіцяли зробити мільйонам людей, які поставили під цією вимогою свої підписи”, - сказав він.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ закликав своїх однопартійців готуватися до дуже серйозної роботи відразу ж після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Партія регіонів заявила, що вже передала документи по організації референдуму до ЦВК. Крім того, згідно із заявою, Партія регіонів зібрала 5 мільйонів підписів громадян України за проведення референдуму.