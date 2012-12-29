Яценюк зізнався, що й не чекав революції після виборів

Про це політик розповів в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє Gazeta.ua.

Зокрема, Яценюк нагадав, як перед виборами народних депутатів серед політиків та виборців панував песимізм.

"Дуже було багато песимістичних настроїв перед парламентськими виборами. Казали, що люди не підуть на вибори, не проголосують, не підтримають – все чомусь починалося з "не", - зазначив опозиціонер.

Він наголосив, що всенародного бунту так і не сталось.

"Так, дійсно, революції не відбулося. Але її ніхто і не очікував! Я не очікував революції на парламентських виборах", - підкреслив Яценюк.

Крім того парламентарій зізнався, що не мав надії на великий відсоток голосів за опозицію.

"Як і не сподівалися того, що такий високий рівень підтримки буде для тих сил, які дійсно є демократами і перебувають в опозиції", - резюмував політик.

Нагадаємо, згідно результатів голосування на парламентських виборах 28 жовтня, Об'єднана опозиція змогла провести до Верховної Ради 99 народних депутатів.