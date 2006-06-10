Тарасюк передав російському народові привітання Президента України

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прийняв Посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь ФІЛІПЧУК, на початку зустрічі Б.ТАРАСЮК передав від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА привітання Послу та всьому російському народу з нагоди Дня Росії. Глава українського зовнішньополітичного відомства підкреслив готовність України до активізації партнерських, рівноправних та добросусідських відносин з Російською Федерацією. „Українське керівництво сповнене доброї волі та рішучості наповнювати партнерство з Росією практичними діями на благо наших народів”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Міністр закордонних справ України також висловив переконання, що посилення співпраці України та РФ стане важливим внеском до зміцнення стабільності, безпеки і процвітання на всьому європейському континенті.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили комплекс актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема шляхи активізації співробітництва в рамках Міждержавної комісії „Ющенко-Путін”. Відповідні пропозиції за результатами зустрічі будуть направлені Президентам двох держав.