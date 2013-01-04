Касацію Кабміну щодо боргів ЄЕСУ розглянуть 21 січня

Про це йдеться у постанові суду № 5011-61/11340-2012 від 26 грудня 2012 року, оприлюдненій на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

”Відкласти розгляд заяви Державної казначейської служби України і Кабінету міністрів України про зупинку виконання судового рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2012 року до судового засідання, яке відбудеться 21 січня 2013 року”, - йдеться у постанові суду.

Як повідомлялося, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Так, російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство. Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник корпорації ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ щодо боргу ЄЕСУ, зобов`язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету міністрів України оскаржив дане судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об`єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про виплату Кабміном України боргів ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

17 грудня Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.