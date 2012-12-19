Україна подала касацію на рішення суду про сплату боргу ЄЕСУ Росії

Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Київського апеляційного господарського суду, який залишив чинним рішення про виплату Кабінетом міністрів боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила перший заступник міністра юстиції Інна Ємельянова.

«Касацію вже подали до Вищого господарського суду України», - сказала І.Ємельянова.

Вона уточнила, що касаційну скаргу було подано 17 грудня.

Як повідомлялося, 3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив чинним рішення про виплату Кабміном України боргів ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Як повідомлялося, Міноборони РФ звернулося до Госпсуду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Так, російська сторона зажадала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство. Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантоване урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу представник корпорації ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є держгарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки в повному обсязі через тиск із боку держорганів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ щодо боргу ЄЕСУ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету міністрів України оскаржив це судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив чинним рішення про виплату Кабміном України боргів ЄЕСУ перед Міноборони РФ.