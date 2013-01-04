У Табачника відповіли на позов Могилянки

Як йдеться у повідомленні, програма підготовки спеціаліста (магістра), відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні, затвердженого Кабміном, забезпечує здобуття вищої освіти за спеціальністю та присвоєння особі кваліфікації спеціаліста (магістра) лише на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра або спеціаліста.

"Іншими словами, неможливо підготувати з бакалавра філології магістра з атомної енергетики", - підкреслили в Міносвіти.

У зв’язку з цим, Міністерство наголошує, що вступ на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магіcтpa осіб, які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста будь-якого напряму або спеціальності, не має під собою жодного нормативно-правового підґрунтя.