Янукович: Христос народився! Славімо Його

18:18, 06 січня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав українців з Різдвом Христовим.

Віктор Янукович привітав Україну з Різдвом

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Син Божий прийшов у цей світ, щоб принести нам слово віри, надії та любові. Щороку це величне свято єднає увесь наш народ», - наголосив В.Янукович.

Президент побажав українцям радісних свят та гарного настрою.

«Бажаю кожному щастя, миру, злагоди та благополуччя. Добробуту та процвітання - Україні та Українському народові! Христос народився! Славімо Його!», - йдеться у вітанні.

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