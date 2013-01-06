Янукович: Христос народився! Славімо Його
18:18, 06 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав українців з Різдвом Христовим.
Віктор Янукович привітав Україну з Різдвом
Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
«Син Божий прийшов у цей світ, щоб принести нам слово віри, надії та любові. Щороку це величне свято єднає увесь наш народ», - наголосив В.Янукович.
Президент побажав українцям радісних свят та гарного настрою.
«Бажаю кожному щастя, миру, злагоди та благополуччя. Добробуту та процвітання - Україні та Українському народові! Христос народився! Славімо Його!», - йдеться у вітанні.
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