Уряд схвалив зміни до Митного кодексу

Основною метою законопроекту є конкретизація обсягів устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, які будуть ввезені на територію України без сплати ввізного мита, повідомляється на Урядовому порталі.

Законопроектом передбачається внесення змін до статті 287 Митного кодексу України в частині передбачення необхідності додаткового затвердження обсягів устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, які використовуються з метою облаштування індустріальних парків та реалізації інвестиційних проектів у межах індустріальних парків.

Як зазначається в повідомленні, реалізація законопроекту дозволить удосконалити законодавче регулювання механізму ввезення на митну територію України устаткування, обладнання, а також дозволить уникнути ввезення надлишкових обсягів таких товарів, а отже – уникнути необґрунтованих втрат державного бюджету.