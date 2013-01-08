Дружина Луценка звернеться до Пшонки з депутатським запитом

Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра, народний депутат Ірина Луценко, посилаючись на інформацію, отриману після сьогоднішньої зустрічі в Менській колонії зі своїм чоловіком.

“Юра не отримував від Генпрокуратури будь-яких документів з приводу своєї заяви щодо вчинення злочину Кузьміним та Войченком”, - сказала вона, припустивши, що напевно відсутність офіційного документа обумовлено святковими днями. Разом з тим, І.Луценко запевнила, що від імені фракції звертатиметься з депутатським запитом до Генеральної прокуратури і безпосередньо до її очільника Віктора Пшонки, щоб той роз’яснив і офіційно повідомив, чи дійсно заява Ю.Луценка була зареєстрована ГПУ та внесена до держреєстру досудових розслідувань.

Крім того, як зазначила дружина екс-міністра, у депутатському запиті вона вимагатиме від В.Пшонки відповіді, чи вживатиме той як керівник відповідних дій щодо відсторонення від виконання службових обов’язків Р.Кузьміна та С.Войченка на час проведення слідчих дій.

При цьому І.Луценко підкреслила, що вказані дії мають десятирічний термін.

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року сторона захисту направила на ім’я генерального прокурора України заяву екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Р.Кузьміна та слідчого С.Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року. "Ми відправили заяву Луценка до Генпрокуратури кур’єрською поштою", - сказав адвокат екс-міністра Ігор Фомін.

Сьогодні, 8 січня, у прес-службі Генпрокуратури поінформували, що Генеральна прокуратура України зареєструвала та внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань заяву Ю.Луценка щодо скоєння злочину першим заступником генпрокурора Р.Кузьміним та слідчим С.Войченком.

“Заяву Луценка від 28 грудня минулого року зареєстровано та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань”, - зазначили у прес-службі, додавши, що відповідь про це була надіслана Ю.Луценку безпосередньо у Менську колонію.