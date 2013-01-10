Головне за день: огляд топ-новин

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Пшонка летить у Харків проконтролювати розслідування вбивства судді

Сьогодні у Харкові генпрокурор України Віктор Пшонка провів робочу нараду з приводу розслідування вбивства судді Фрунзенського райсуду міста Володимира Трофимова та членів його сім’ї. На нараді Пшонка озвучив основну версію вбивства судді, і міліціонери висловили здогад, навіщо убивці забрали голову харківського судді.

Нардепи збираються на перше засідання у новому році

Сьогодні відбудеться перше у новому році засідання Верховної Ради України. Основним питанням порядку денного мало стати призначення голови Національного банку України.

Опозиція заблокувала президію і трибуну ВР

Опозиція заблокувала президію і трибуну Верховної Ради. Перед блокуванням трибуни голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк оприлюднив вимоги опозиції до парламентської більшості та керівництва парламенту. Після цього голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив перерву і запросив лідерів фракцій на нараду. Опозиція ж пообіцяла тримати блокаду, поки до порядку денного не внесуть її вимог.

«Батьківщина» та «УДАР» не голосуватимуть за призначення Соркіна

Фракції “Батьківщина” та “УДАР” не голосуватимуть за призначення Ігоря Соркіна головою Національного банку України. Пізніше фракція ВО "Свобода" заявила, що не підтримуватиме його призначення на посаду голови НБУ.

Гірники захопили кабінет директора шахти і вимагають зустрічі з Ахметовим

Представники Незалежної шахтарської профспілки зайняли кабінет директора шахти «Червоний партизан» і вимагали зустрічі з Ринатом Ахметовим. Керівництво шахти назвало дії гірників «хуліганською витівкою», проте пообіцяли шахтарів не звільняти.

ВР не змогла звільнити Арбузова

Пропозицію про звільнення Арбузова підтримали лише 217 народних депутатів із 393 зареєстрованих у сесійній залі. Під час голосування Шуфрича та Колесніченка піймали на кнопкодавстві під газетою.

У Томенка є версія, чому ПР не змогла звільнити Арбузова

Томенко вважає, що голосів за кадрові рішення не вистачає через внутрішній протест всередині фракції Партії регіонів.

ВР дала добро на відправку українських миротворців у Кот-д'Івуар

ВР схвалила рішення Президента про направлення українських миротворців у Кот-д'Івуар для участі в операції ООН.