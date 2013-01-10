Шуфрича та Колесніченка піймали на кнопкодавстві під газетою

Як передає кореспондент УНІАН, І.Мірошниченко зазначив, що ці депутати прикрили газетами пульти для голосування своїх колег, котрих немає поруч з ними на робочих місцях, і під газетами натиснули на кнопки лівими руками, одночасно голосуючи правими руками на своїх пультах.

Після цього оголошення в залі почувся сміх. Ані Н.Шуфрич, ані В.Колесніченко не відкинули це звинувачення, а деякі журналісти зафіксували на фото їхні дії під час голосування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не змогла звільнити С.Арбузова з посади голови Національного банку України. Пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів із 393 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ та 8 позафракційних. При цьому жодного голосу “за” не дали фракції “Батьківщина”, “Свобода” та “УДАР”.

Відео УП via Ар'єв з You Tube

Також парламент не зміг повернутися до розгляду проекту постанови про звільнення С.Арбузова. З пропозицією про повернення виступив представник Президента України Юрій Мірошниченко. Він зауважив, що декілька народних депутатів просто не встигли проголосувати.

Водночас за повернення до розгляду цього питання проголосував лише 221 народний депутат із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому журналістам з ложі преси знову було помітно, що члени фракції Партії регіонів голосували за своїх відсутніх колег.