Адвокат: Тимошенко ночує на металевому тапчані біля туалету

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після зустрічі з Ю.Тимошенко повідомив журналістам її адвокат Олександр Плахотнюк.

Він підкреслив, що екс-прем’єр продовжує свою акцію громадської непокори з вимогою прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

“Юлія Володимирівна продовжує акцію громадянської непокори. Вона категорично відмовляється заходити в тюремну медичну камеру, в якій до цих пір знаходяться три діючих відеокамери і до сих пір знаходиться караул”, - сказав О.Плахотнюк.

Він наголосив, що досі пенітенціарна служба не усунула цих порушень закону.

“Замість того, щоб прибрати відеокамери, пенітенціарна служба запропонувала їй металевий тапчан біля санвузла”, - наголосив адвокат.

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Він зазначив, що дві доби поспіль від початку акції протесту Ю.Тимошенко не спала. За словами адвоката, Ю.Тимошенко весь час перебуває в коридорі, іноді переміщується до санвузла. За словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко єдина в Україні ув’язнена, біля якої цілодобово присутні особистий конвой і за якою цілодобово ведеться відеоспостереження в усіх приміщеннях, до яких вона може потрапити.

“Це є незаконним”, - підкреслив адвокат.

О.Плахотнюк зауважив, що Ю.Тимошенко не відмовлялася від медичних процедур. За його словами, медичні процедури не проводилися з початку акції непокори, оскільки в тих умовах, де знаходиться екс-прем’єр — в коридорі — їх неможливо проводити. Адвокат зауважив, що у кімнаті для проведення процедур також встановлено відеоспостереження, відповідно за таких умов Ю.Тимошенко відмовляється їх проводити там.

Адвокат підкреслив, що Ю.Тимошенко не бореться за особисті права, а “вимагає виконання закону для себе та інших громадян”. За словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко вже третю добу не дає себе обшукати.

“Юлія Володимирівна своїми діями показує, що може боротися з владою”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича, оприлюдненому адвокатом екс-прем’єра Сергієм Власенком, Ю.Тимошенко наголошує на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

Вона заявляє, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд і обшуки в її речах.

Сьогодні, 9 січня, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив про незаконність та протиправність акції непокори Ю.Тимошенко. "Я глибоко переконаний, що акт непокори є капризом Юлії Володимирівни, який спрямований на формування помилкової громадської думки про те, що нібито мали місце порушення прав Юлії Володимирівни. Другий момент - це усіляко затягнути судове засідання, судовий процес, затягнути час перебування Юлії Володимирівни у лікарні, а також зробити усе можливе, щоб був послаблений режим відбування покарання”, - сказав Г.Тюрін.