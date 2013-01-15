Симоненко: кримінальна відповідальність за кнопкодавство - маячня якась
У Партії регіонів і Компартії не підтримали ідею введення кримінальної відповідальності для депутатів за порушення процедури голосування.
"Конституція передбачає депутатську недоторканність! Про який тюремний термін може йти мова? Це юридично безграмотно! За такий закон Верховна рада не проголосує!" - заявив "Комерсант-Україна" заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Юрій Самойленко.
За словами депутата, представники опозиції наполягають на персональному голосуванні, щоб "показати себе борцями за справедливість".
"Це піар-хід! Опозиція сама постійно порушує закон, взагалі відмовляючись голосувати! Або коли йде із залу! Вони самі підпадають під юрисдикцію своєї ініціативи", - зазначив Самойленко.
"Є конституційна норма про персональне голосування, і ми її завжди виконували! Цей закон про кримінальну відповідальність для депутатів - це навіть не популізм, а, вибачте, маячня якась! Переконаний, що мої товариші з фракції цей політичний маразм підтримувати не будуть" , - заявив глава фракції Компартії Петро Симоненко.
Як повідомляв УНІАН, опозиція пропонує встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на засіданнях ВР.