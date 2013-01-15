Симоненко: кримінальна відповідальність за кнопкодавство - маячня якась

"Конституція передбачає депутатську недоторканність! Про який тюремний термін може йти мова? Це юридично безграмотно! За такий закон Верховна рада не проголосує!" - заявив "Комерсант-Україна" заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Юрій Самойленко.

За словами депутата, представники опозиції наполягають на персональному голосуванні, щоб "показати себе борцями за справедливість".

"Це піар-хід! Опозиція сама постійно порушує закон, взагалі відмовляючись голосувати! Або коли йде із залу! Вони самі підпадають під юрисдикцію своєї ініціативи", - зазначив Самойленко.

"Є конституційна норма про персональне голосування, і ми її завжди виконували! Цей закон про кримінальну відповідальність для депутатів - це навіть не популізм, а, вибачте, маячня якась! Переконаний, що мої товариші з фракції цей політичний маразм підтримувати не будуть" , - заявив глава фракції Компартії Петро Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, опозиція пропонує встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на засіданнях ВР.