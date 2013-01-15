Тюремники кажуть, що від нардепів у туалеті ніхто з них не ховався

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

«Прес-служба пенітенціарного відомства заявляє, що Державна пенітенціарна служба України відверто обурена поведінкою народних депутатів України від опозиції, які учора, 14 січня, в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» продемонстрували свою поведінку і ставлення до персоналу як ЦКЛ, так і виправної колонії, яка не робить честі ані їх мандатам, ані їм, як особистостям», - сказано у документі.

ДПтС наголошує, що від народних депутатів жоден співробітник пенітенціарної служби та безпосередньо виправної колонії не переховувався і не втікав.

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«Самі депутати отримали вичерпну інформацію щодо умов тримання засудженої Ю.Тимошенко та неодноразово спілкувалися безпосередньо з начальником Качанівської виправної колонії. Начальником установи І.Колпащиковим було надано письмову відповідь та вичерпні усні роз’яснення і самій засудженій Ю.Тимошенко щодо законності встановлення камер відеоспостереження (Безпосередньо в палаті засудженої встановлено лише 3 відеокамери, інші – знаходяться поза межами приміщення перебування Ю. Тимошенко)», - зазначили у прес-службі ДПтС.

Відомство розцінює заяви, які пролунали на адресу Ігоря Колпащикова від народних депутатів, по-перше: неправдивими, а по-друге: «вони вкотре свідчать про відсутність честі, гідності та моралі у людей, які задля політичного піару ладні не лише на образи людини при виконанні нею державних завдань, а також і на штурмування реанімаційного відділення медичного закладу, де перебувають важкохворі пацієнти».

ДПтС України окремо інформує, що згідно з заявою засудженої Ю.Тимошенко в рамках чинного законодавства сьогодні, 15 січня, їй надано право короткострокового побачення з народними депутатами України (жінками), проведення якого заплановано після завершення реабілітаційних процедур засудженої, які сьогодні вона знову розпочала приймати.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня до Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває Ю.Тимошенко, прибули народні депутати від опозиції Олександр Бригинець, Сергій Пашинський, Андрій Павловський, Андрій Шевченко.

Сьогодні, 15 січня, О.Бригинець заявив, що народним депутатам не дають оглянути умови перебування екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко в колонії та лікарні «Укрзалізниці».