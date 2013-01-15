Захист Волги збирається дійти аж до Євросуду

Сторона захисту екс-голови Держкомфінпослуг Василя Волги подаватиме касаційну скаргу на сьогоднішню ухвалу Апеляційного суду Києва, якою був залишений в силі вирок Шевченківського райсуду столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам по завершенню судового засідання Апеляційного суду заявив адвокат В.Волги Євген Солодко.

“Звичайно, ми і в подальшому будемо захищати інтереси нашого клієнта. Звичайно, ми будемо звертатися з касаційною скаргою і будемо звертатися до Європейського суду з прав людини”, - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи відомо, де відбуватиме покарання В.Волга, Є.Солодко зазначив, що рішення про це прийматиме відповідна комісія Державної пенітенціарної служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок, винесений судом першої інстанції екс-голові Держкомфінпослуг В.Волзі, який обвинувачувався в хабарництві.

Перед цим В.Волга та його захист просили суд визнати незаконним та необгрунтованим рішення суду першої інстанції, а також просили апеляційну інстанцію направити справу на досудовий розгляд, тобто поновити розслідування з метою встановлення істини.

Нагадаємо, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.Волзі у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив В.Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації. Таким чином, суд визнав В.Волгу винним в спробі отримання 500 тис. дол. хабара.