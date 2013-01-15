Апеляційний суд залишив без змін вирок Волзі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу в її резолютивній частині сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду столиці, залишивши, таким чином, без задоволення скаргу В.Волги та його адвокатів.

Як зазначається в ухвалі суду, мотивувальна її частина буде оголошена 22 січня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок колишньому голові Держкомфінпослуг В.Волзі. Перед цим В.Волга та його захист просили суд визнати незаконним та необгрунтованим рішення суду першої інстанції, а також просили апеляційну інстанцію направити справу на досудовий розгляд, тобто поновити розслідування з метою встановлення істини.

Нагадаємо, В.Волга очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.Волги кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.Волзі у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор Янукович звільнив В.Волгу з посади голови Держфінпослуг.

24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив В.Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації. Таким чином, суд визнав В.Волгу винним в спробі отримання 500 тис. дол. хабара.