Тюремники кажуть, що депутати-жінки самі не приїхали на побачення з Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Засуджена Ю.Тимошенко наполягала на короткострокову побаченні саме сьогодні», - сказано у повідомленні.

Також прес-служба ДПтС України оприлюднила скановану копію заяви Ю.Тимошенко, в якій вона просить надати короткострокове побачення з народними депутатами-жінками саме сьогодні, 15 січня 2012 року. У заяві сказано, що до екс-прем’єра мають прибути Олександра Кужель, Людмила Денісова й Тетяна Слюз.

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«Відповідно, саме тому сьогодні такий дозвіл було надано Ю.Тимошенко. Однак, зазначені у заяві засудженої особи на побачення так і не прибули», - констатували в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, ДПтС України сьогодні зранку поінформувала, що згідно з заявою засудженої Ю.Тимошенко в рамках чинного законодавства сьогодні, 15 січня, їй надано право короткострокового побачення з народними депутатами України (жінками), проведення якого заплановано після завершення реабілітаційних процедур засудженої, які сьогодні вона знову розпочала приймати.