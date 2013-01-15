Нардепів не пускають до Тимошенко через її «напружений графік»

Про це УНІАН повідомив народний депутат Олександр Бригинець, який перебуває у Харкові.

За його словами, начальник Качанівської виправної колонії сьогодні вранці зустрівся з ним та народним депутатом Андрієм Павловським і заявив, що вони не можуть оглянути умови утримання Ю.Тимошенко.

О.Бригинець зауважив, що начальник пенітенціарного закладу мотивував відмову тим, що Ю.Тимошенко сьогодні має “напружений графік”, зокрема, на 12.00 запланована її зустріч з адвокатом, на 16.00 - зустріч з трьома депутатами-жінками, а з 8.15, за словами О.Бригинця, “Юлія Володимирівна приймає лікувальні процедури”.

“Тому ніяким способом ми не можемо сьогодні потрапити в приміщення. Крім того, начальник колонії повідомив, що у нього є інструкція не пускати на територію цього лікувального закладу народних депутатів”, - наголосив О.Бригинець.

За його словами, народні депутати мають намір пересвідчитися в отриманій від начальника колонії інформації щодо Ю.Тимошенко.

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Він також висловив сподівання, що народні депутати — жінки, про яких сказав начальник колонії, під час зустрічі з Ю.Тимошенко зможуть оцінити умови, в яких вона перебуває.

“Нам керівник в колонії пообіцяв, що він дозволить тим депутатам, які будуть зустрічатись з Ю.Тимошенко, оглянути ті приміщення, в яких вона перебуває. Оскільки йдеться про жінок”, - сказав О.Бригинець.

За його інформацією, серед жінок-народних депутатів, які сьогодні зустрічатимуться з Ю.Тимошенко, керівник колонії назвав Олександру Кужель та Людмила Денісову.

Водночас О.Бригнинець підкреслив, що зустріч Ю.Тимошенко з народними депутатами - жінками відбуватиметься не в тих приміщеннях, де вона перебуває, а у спеціально відведених.

“Таким чином зовсім необов’язково, що вони зможуть побачити те, що хочемо оглянути ми”, - додав О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня до Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває Ю.Тимошенко, прибули народні депутати від опозиції О.Бригинець, Сергій Пашинський, А.Павловський, Андрій Шевченко.

У лікарні вони вже провели зустріч з керівництвом Качанівської колонії. Народні депутати зустрілись з керівництвом колонії з приводу конфлікту, що виник між екс-прем’єром та представниками установи виконання покарання.

Водночас у ДПтС заявили, що депутати не висловлювали жодних намірів про зустріч з самою Ю.Тимошенко.

Зокрема, як зазначили у відомстві, «засуджена Ю.Тимошенко написала чергову заяву на ім’я керівництва Качанівської колонії, в якій намагається звинуватити пенітенціарну службу у начебто перешкоджанні організації її зустрічі з політичними соратниками».

Однак, як наголошує ДПтС, ця інформація не відповідає дійсності, оскільки «жоден з депутатів, що сьогодні прибули до ЦКБ, поки що не висловлювали бажання чи намірів про зустріч із засудженою».