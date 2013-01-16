ЗМІ: Операція влетить Луценку в кругленьку суму

Екс-главу МВС Юрія Луценка, швидше за все, вже завтра перевезуть у приватну клініку в Києві, де його прооперують.

Про це повідомила «Сегодня» прес-секретар «Народної Самооборони» Лариса Сарган.

«Ми припускаємо, що 17 січня його вивезуть з колонії. Усі деталі щодо лікаря і операції нам досі невідомі. Післяопераційна реабілітація, за словами лікарів, повинна зайняти кілька тижнів, щоб уникнути загрози внутрішньої кровотечі, - говорить вона. - Але це вже воля не наша, а тюремників, на жаль».

Держпенітенціарна служба стверджує, що все залежить від висновку лікарів: за їхніми словами, екс-міністр пробуде в лікарні, стільки, скільки скажуть медики: «Ми готові були його перевезти в клініку ще 14 січня, але у нього зараз тривале побачення з дружиною».

У клініці, де лікуватимуть Луценка, про майбутню операцію (йому необхідно видалити поліпи в кишечнику) говорять обережно.

«Ми пацієнта не обстежили, тому про складність втручання не можу говорити, але, як правило, це втручання середньої складності і не є чимось надзвичайним», - сказало газеті джерело в керівництві клініки.

Оперувати Луценка буде хірург-ендоскопіст Владислав Яковенко. Але не виключено, що до лікування екс-міністра підключать і хірурга-проктолога з прізвищем Андрій Луцик. Операція обійдеться в 20 тис. грн, Луценко заплатить за неї зі своїх коштів.

Крім того, платним є і перебування в стаціонарі - звичайна двомісна палата обійдеться у 1375 грн, палата інтенсивного спостереження - у 2750 грн. Тобто тижневе перебування в стаціонарі обійдеться екс-міністру ще в 10-20 тис. грн. Після такої операції, уточнюють медики, в перший рік Луценку доведеться проходити контрольний огляд щомісяця, у другий рік - кожні 3 місяці, потім - раз на півроку.