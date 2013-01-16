Соратниці приїхали на зустріч з Тимошенко

Про це УНІАН повідомила народний депутат України Олександра Кужель, яка братиме участь у зустрічі.

За її словами, на зустріч також прибули народні депутати Людмила Денісова і Тетяна Слюз.

О.Кужель відзначила, що спочатку вони зайдуть до головного лікаря медичної установи. Депутат уточнила, що їй невідомо, о котрій годині розпочнеться зустріч із Ю.Тимошенко.

За її словами, сьогодні народні депутати-жінки вже відвідали Качанівську виправну колонію, де зустрілися із засудженими, які там утримуються.