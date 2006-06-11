82-річна американка одержала диплом Гарварду

82-річна американка одержала диплом Гарвардського університету.

Як передає РІА «Новости», місіс МАКНІЛ 25 років працювала в адміністрації університетського центру здоров`я. На заняття вона ходила впродовж 20 років, на одержання ступеня бакалавра мистецтв у неї пішло 9 з них.

Сама випускниця заявила журналістам, що ніколи не почувалася найстаршою в групі, оскільки добре вписується в будь-який колектив. До речі, найстарішою випускницею в історії Гарварду вважається Мері ФАЗАНА, якій 89 років.