82-річна американка одержала диплом Гарварду

13:11, 11 червня 2006
Політика
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Вона ніколи не почувалася найстаршою в групі

 82-річна американка одержала диплом Гарвардського університету.

Як передає РІА «Новости», місіс МАКНІЛ 25 років працювала в адміністрації університетського центру здоров`я. На заняття вона ходила впродовж 20 років, на одержання ступеня бакалавра мистецтв у неї пішло 9 з них.

Сама випускниця заявила журналістам, що ніколи не почувалася найстаршою в групі, оскільки добре вписується в будь-який колектив. До речі, найстарішою випускницею в історії Гарварду вважається Мері ФАЗАНА, якій 89 років.

 

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